فحص مبكر للمتأثرين بمرض السكر في "أوقاف أسيوط"

تم توقيع الكشف الطبي على العاملين في مديرية الأوقاف بأسيوط وفحصهم من مرضى السكر باستخدام جهاز الأشعة المقطعية للعين، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية، وذلك في إطار مبادرة الاكتشاف المبكر للارتشاح السكري بشبكية العين لمرضى السكر.

وأقيمت المبادرة بجهود مشتركة من وزارة الصحة في أسيوط، تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتور محمد عرفة مدير مستشفى الرمد بأسيوط، والدكتورة كرستين تادرس نائب مدير مستشفى الرمد. وتم تنسيق هذه المبادرة بواسطة حسني رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة بأسيوط.

ويأتي هذا التوقيع والفحص التشخيصي البصري للعاملين في مديرية الأوقاف كجزء من استراتيجية الكشف المبكر لمرضى السكر في المديريات الخدمية بأسيوط. حيث يعتبر جهاز الأشعة المقطعية للعين أداة حديثة وفعالة في الكشف عن احتمال تطور ارتشاح السكر في شبكية العين، وهو مرض يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التشخيص والعلاج المبكر.

تهدف هذه المبادرة إلى توعية العاملين في مديرية الأوقاف بأهمية فحص ومتابعة مستوى السكر في دمهم واكتشاف أي أعراض تشير إلى احتمال تطور مرض السكر في شبكية العين. وباستخدام جهاز الأشعة المقطعية للعين، يتم تصوير وتحليل شبكية العين بدقة عالية وكشف أي تغيرات مبكرة تدل على وجود ارتشاح السكر.

بفضل هذه المبادرة، ستتمكن مديرية الأوقاف بأسيوط من التعرف على حجم المصابين بالسكر في صفوف عامليها واتخاذ التدابير اللازمة للعلاج والمتابعة اللازمة. وتأمل وزارة الصحة في أسيوط أن تتبنى هذه المبادرة منظومة شاملة للكشف المبكر عن السكر في جميع المديريات الخدمية بالمدينة، بهدف تحسين جودة العناية الصحية وتقليل نسبة المضاعفات لدى مرضى السكر.

صحة اسيوط تقوم بفحص مبكر للمتأثرين بمرض السكر في مديرية الأوقاف بأسيوط

صحة اسيوط تقوم بفحص مبكر للمتأثرين بمرض السكر في مديرية الأوقاف بأسيوط

صحة اسيوط تقوم بفحص مبكر للمتأثرين بمرض السكر في مديرية الأوقاف بأسيوط

صحة اسيوط تقوم بفحص مبكر للمتأثرين بمرض السكر في مديرية الأوقاف بأسيوط

صحة اسيوط تقوم بفحص مبكر للمتأثرين بمرض السكر في مديرية الأوقاف بأسيوط

صحة اسيوط تقوم بفحص مبكر للمتأثرين بمرض السكر في مديرية الأوقاف بأسيوط