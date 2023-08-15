حضري براونيز جوز الهند .. سهلة وسريعة

براونيز جوز الهند، من اطيب وصفات الحلويات التي يمكن صنعها، بألذ وأشهى الأطباق، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير براونيز جوز الهند، بخطوات سهلة وسريعة.

براونيز جوز الهند

مقادير براونيز جوز الهند

- الزبدة : 100 غراماً (مقادير البراونيز)

- الشوكولاتة : 80 غراماً (قطع / مقادير البراونيز)

- سكر : نصف كوب (مقادير البراونيز)

- البيض : 1 حبة (كبير الحجم / مقادير البراونيز)

- دقيق : ربع كوب (مقادير البراونيز)

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مقادير البراونيز)

- جوز الهند : كوب (للحشو)

- الحليب المكثّف : كوبان (محلى / للحشو)

- كريمة : كوب (ساخنة / لتحضير صلصة الشوكولاتة)

- الشوكولاتة : كوب وربع (حبيبات الشوكولاتة / لتحضير صلصة الشوكولاتة)

طريقة التحضير

1. على حمام مائي تذوب الشوكولاتة مع الزبدة حتى تذوب قطع الشوكولاتة تماماً، ثم يضاف السكر مع استمرار التقليب، ثم يرفع المزيج من على النار ويترك ليبرد قبل إضافة حبة البيض.

2. يخفق جيداً بعد إضافة البيض ثم يُضاف الدقيق والقرفة ويقلبوا جيداً.

3. يوضع ورق زبدة في قالب مقاس 20 سم ثم يُخبز في فرن ساخن على 170 درجة لمدة 20 دقيقة ثم تترك لتبرد تماماً.

4. تُخلط مقادير الحشوة جيداً، وتضاف فوق طبقة البراونيز بعد أن تبرد وتوزع جيداً بواسطة ملعقة.

5. توضع طبقة من صلصة الشوكولاتة ثم يترك القالب في البراد لمدة ساعة قبل التقطيع.

6. تُقطع مكعبات صغيرة وتقدم باردة.

7. لتحضير صلصة الشوكولاتة: كوب ساخن من الكريمة مع كوب وربع من حبيبات الشوكولاتة وتقلب جيداً حتى تذوب الشوكولاتة تماما ثم تترك لتبرد تماما قبل الاستخدام.