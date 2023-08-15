حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة .

وقال "مختار" ان الحركة الجديدة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة ، مضيفا ان هذه الحركة الجديدة تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء..

كما أشار " المحافظ " الي أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة...

هذا وقد شملت الحركة ( ندب مي محمد عبد الرازق من العمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب مني محمد حلمي المتبولي من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب عبير احمد حامد من العمل بمديرية الطب البيطري الي العمل نائبا لرئيس مدينة محلة الدمنة، وندب محمد علي ابراهيم مصطفي البقري من العمل رئيس الوحدة المحلية القروية باخطاب مركز اجا الي العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب بدر الصباح مصطفي من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب احمد محمد محمد عنبر من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب مديحه محمود صالح من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس، وندب محمد صلاح محمد يوسف من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب محمد محمد عوض عبد الجليل من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب هاله صلاح الدين عزت من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب جهاد مصباح ابراهيم مصباح من العمل نائبا لرئيس مدينة جمصه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب جيهان توكل عبد العظيم من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب السيد احمد احمد حجاج من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب علي حامد علي جمعه من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب فاطمه عبد الفتاح علي حسانين من العمل بالوحدة المحلية بمدينة الكردي للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر، وندب عفاف علي سليمان محمد من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، كما تضمنت الحركة ايضا ندب جمعه محمد السعيد من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تمي الامديد للعمل بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، وندب البغدادي طلعت البغدادي من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، وندب عبد الله وجدي عليوه من العمل بالوحدة المحلية لمدينة محلة الدمنه للعمل بالوحدة المحلية لمدينة جمصه، وندب محمد محمود محمد عبد اللطيف من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه..