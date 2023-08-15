بورصة قطر تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلق المؤشر العام فى بورصة قطر تعاملات خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بـ 34.69 نقطة، أي بنسبة 0.32 %، إلى مستوى 10673.66 نقطة.

بورصة

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 139 مليونًا و72 ألفًا و290 سهمًا، بقيمة 345 مليونًا و632 ألفًا و147.144 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14839 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارًا و775 مليونًا و904 آلاف و 812.310 ريالًا، مقابل 628 مليارًا و861 مليونًا و102 ألفًا و833.590 ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 1.219 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.38% ليبلغ 17965.32 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.1% مسجلاً 3638.98 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.13% لينهي التعاملات عند مستوى 5367.525 نقطة.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,959.43 نقطة بانخفاض وقدره 4.41 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.00 نقطة بارتفاع وقدره 0.50 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و625 ألفًا و302 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 907 آلاف و63 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 73 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4763.26 نقطة مرتفعًا بـ 0.8 نقطة وبنسبة 0.02 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4762.42 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و260 ألفًا و36 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 47.4 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و393 ألفًا و588 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، لتصل عند مستوى 2405.72 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2060 صفقة.