جهود مكثفة بالدقهلية لزراعة الأشجار المثمرة بالطرق العامة والحدائق

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزراعة الاشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة وذلك في اطار مبادرة 100مليون شجرة لتوفير بيئة صحية وآمنه وكذا اعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تطوير مداخل المدن علي مستوي المحافظة ..

وفي هذا الصدد تابع" مختار" جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن أجا ونبروه في هذا الشأن..

قال حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا انه تم متابعة اعمال زراعة الأشجار المثمرة في اطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة وذلك ضمن مجهودات الدولة بملف المناخ والتصدي لآثار التغير المناخي COP27 ،واشار ان الاعمال استهدفت مداخل المدينة والحدائق العامة وتم توعية المواطنين للمشاركة في زراعة هذه النوعية من الأشجار تحت منازلهم، ورعايتها والإهتمام بها،وذلك لإضفاء مظهراً طبيعياً وجماليا وزيادة الرقعه الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين، كما اضاف انه تم توزيع 50 صندوق من صناديق القمامة علي الشوارع والميادين بنطاق المدينة وضم سيارة مكبس للعمل بمنظومة القمامة بنطاق المدينة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين..

وأكد المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة تنفيذ اعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة نبروه وذلك من خلال اعمال دهان البردورات والنظافة ورفع كفاءة مدخل المدينة وذلك في اطار جهود رئاسة المركز لتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

وفي هذا الصدد اكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية،وقال"مختار" ان هذه الاشجار يتم زراعتها علي جانبى الطرق، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، والمستشفيات ومراكز الشباب، وعلي الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة..

كما اكد على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة المحافظة بشأن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وكذا اعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين للمدن علي مستوي المحافظة وذلك بهدف رفع كفاءة تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه بنطاق محافظة الدقهلية.