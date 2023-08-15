ورش تفصيل وخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

تم تنفيذ ورش التفصيل والخياطة في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر، وذلك تحت إشراف رئيس القصور الثقافية بإقليم وسط الصعيد الثقافي، السيد أحمد حمزة. وقد استهدفت هذه الورشة المصممين المبتدئين والمهتمين بمجال الأزياء، حيث ألقت بهم بصيرة تامة حول بدايات التفصيل والخياطة.

أدارت المصممة العالمية حفيظة سعد ورش التفصيل والخياطة، حيث قدمت شرحاً مفصلاً لعملية التفصيل والخياطة، بدءًا من قص القماش على الباترون واستخدام أدوات الخياطة الأساسية. استمرت فعاليات الورشة بشكل دوري، حيث تم تطبيق عملية قص القماش على الباترون بشكل عملي، وأخذ المقاسات الملائمة، وتنفيذ الشكل البدئي للقطعة قبل تفصيلها بالكامل. تم تعريف المشاركين أيضًا بكيفية استخدام ماكينة الخياطة وتنفيذ القص على الباترون.

يلتزم قصر ثقافة جمال عبدالناصر بتنفيذ التوجيهات الثقافية لوزارة الثقافة، وتقديم باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تعزز التراث وتطور المهارات في المجال الثقافي والفني. وقد تم تضمين ورش التفصيل والخياطة ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" لهذا الموسم الصيفي الجديد.

تعد هذه الورشة فرصة رائعة للمهتمين بمجال الأزياء لاكتساب المهارات الأساسية في التفصيل والخياطة، بإشراف مصممة عالمية محترفة. يتوقع أن تسهم هذه الورشة في تطوير المواهب الشابة في مجال الأزياء ورفع مستوى الصناعة الثقافية والفنية في المنطقة.

ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر