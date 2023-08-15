وزارة الرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تختتمان برنامج المبادرات الشبابية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، برنامج المبادرات الشبابية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD، والذي تم تنفيذه علي مدار ١٣ شهر من العمل المستمر والمعسكرات التخصصية باجمالي مستهدفين قرابة ١٣٥٠ شاب وفتاه من خريجي التدريبات السابقة للبرامج الموسيقى من أجل التنمية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وقد شاركت الفتيات بنسبة ٦٦ % ونسبة ١٥% من ذوى القدرات والهمم داخل ٨ محافظات باجمالي ٢١ قرية ومدينة ضمت القطاعات المختلفة ومنها الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وقام المشاركون بعرض مبادراتهم، فضلاً عن إقامة معرضاً خاصاً بكل مبادرة لتوثيق العمل خلال فترة تنفيذ المبادرات، وتم تكريم المبادرات الفائزة واشراكها فى برنامج تدريبى لمسرعات الأعمال لمدة ٣ شهور قادمة.

حضر الحفل اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، النائبة هادية حسن والنائبة هيام الطباخ والنائبة أية مدنى، والنائب أحمد رمزى، والنائب خالد بدور، والنائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ، نانيس الناقوري مديرعام الإدارةالعامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مديرعام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وخلال كلمته، والتي القاها اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ نقل تحيات وتقدير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعمه الدائم للعمل الشبابى وتمكين الشباب المصرى فى مختلف المجالات، واشراكهم فى عملية التنمية من خلال المبادرات الشبابية التى تعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والوكالة الالمانية للتعاون الدولى.

ومن جانبه، أعرب السيد /كاى اندراشكو منسق قطاع الحكومة بالوكالة الالمانية للتعاون الدولى مصر ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية عن سعادته بالتعاون مع الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، مثنياً على لغة الحوار والتحضر بين الشباب المصرى، والعمل التكاملى فيما بينهما لانجاح مبادراتهم رغم التحديات.

ومن جهتها، أعربت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن تقديرها وثقتها فى قدرات الشباب المصرى وتميزه عند إتاحة الفرص له بالدعم الكافى، مشيدةً بجميع المبادرات المشاركة فى البرنامج، مشيرةً إلى أن مرحلة الاختيار للمبادرات الفائزة تمت بشكل من الاحترافية والشفافية، كما أشارت إلى أن الوزارة دائما ما تقف خلف الشباب المبدع والمجتهد.

وأعربت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن أمنيتها بالتوفيق لجميع المبادرات المشاركة سواء من حالفهم الحظ بالفوز أو المبادرات الأخرى، مطالبةً الشباب جميعا بالاستمرار فى مبادراتهم، لافتةً أن وزارة الشباب والرياضة داعمة لهم وتقدم المشوره دائما فى اى وقت، وتم عرض فيلم وثائقى عن المبادرة ومراحلها خلال فترة التنفيذ.