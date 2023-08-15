تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة عمرو بسيوني، بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية المذهلة. تم تنفيذ هذه الفعاليات بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

أقام بيت ثقافة دير الجنادلة، برئاسة أسامة حماد، ورشة فنية للأطفال في مقر مدرسة الفصل الواحد دير الجنادلة الابتدائية. أقامت هذه الورشة الفنانة نجلاء ناصف، حيث قدمت شرحاً مفصلاً عن مبادئ الرسم البسيط والتلوين، وتعلم الأطفال كيفية اكتشاف مواهبهم في مجال الرسم.

تهدف هذه الورشة الفنية إلى تنمية قدرات الأطفال وإلهامهم للتعبير الفني، حيث تعتبر الرسم وسيلة مبدعة للتعبير عن الأفكار والمشاعر. تمكن الأطفال من اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية من خلال تطبيق ما تعلموه في هذه الورشة.

يعكس تنظيم هذه الفعاليات الثقافية والفنية التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحياة الثقافية في المناطق الريفية وتحقيق التوازن الثقافي في جميع أنحاء البلاد. بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، تسعى الحكومة إلى تقديم فرص ثقافية شاملة للجميع، بغض النظر عن مستوى التعليم أو مكان السكن.

تعد هذه الورشة الفنية في دير الجنادلة، وجميع الفعاليات الأخرى التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة في وسط الصعيد، فرصًا قيمة للشباب والأطفال للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية المحلية، وتوسعة آفاقهم الإبداعية.

ثقافة دير الجنادلة تعقد ورشة فنية للأطفال

ثقافة دير الجنادلة تعقد ورشة فنية للأطفال

ثقافة دير الجنادلة تعقد ورشة فنية للأطفال

ثقافة دير الجنادلة تعقد ورشة فنية للأطفال

ثقافة دير الجنادلة تعقد ورشة فنية للأطفال

ثقافة دير الجنادلة تعقد ورشة فنية للأطفال

ثقافة دير الجنادلة تعقد ورشة فنية للأطفال