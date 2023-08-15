قصر ثقافة ديروط يختتم كورسات اللغة الإنجليزية في الموسم الصيفي

استضاف قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبو العيون مجموعة من الرواد المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية. وقد تم تقديم سلسلة من الكورسات في هذا المجال، تحت إشراف المدربة رجوة عبدالمنعم. ويأتي ذلك كختام لفعاليات برنامج التدريب على اللغة الإنجليزية.

وقد حظيت هذه الفعالية بمشاركة متفاعلة من الحضور، حيث تمت استفادة الرواد من المعلومات والمهارات التي قدمتها المدربة رجوة عبدالمنعم في هذه الكورسات. وتهدف هذه الفاعلية إلى تعزيز قدرات ومهارات الرواد في مجال اللغة الإنجليزية وتطوير قدراتهم التواصلية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتوفير فرص تعليمية وتدريبية متنوعة للمجتمع، بهدف نشر الثقافة والمعرفة بطرق مبتكرة ومشوقة. وتساهم هذه الفاعليات في إغناء المشهد الثقافي والفني في المنطقة وتعزيز التفاعل بين المثقفين والجمهور.

وتعكس هذه الفاعلية الحرص الكبير من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة على تطوير المواهب والمهارات الثقافية للشباب والكوادر الثقافية في محافظة أسيوط، وتلبية تطلعات الجمهور في الحصول على فرص تعليمية وثقافية متنوعة.

وبهذه الفعالية، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في إثراء حياة المجتمع المحلي من خلال تنظيم مجموعة من الفاعليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، سعياً لنشر الثقافة وتعزيز التفاعل الثقافي والفكري في جميع أنحاء البلاد.

قصر ثقافة ديروط يختتم فعاليات كورسات اللغة الإنجليزية في الموسم الصيفي الجديد

قصر ثقافة ديروط يختتم فعاليات كورسات اللغة الإنجليزية في الموسم الصيفي الجديد

قصر ثقافة ديروط يختتم فعاليات كورسات اللغة الإنجليزية في الموسم الصيفي الجديد

قصر ثقافة ديروط يختتم فعاليات كورسات اللغة الإنجليزية في الموسم الصيفي الجديد

قصر ثقافة ديروط يختتم فعاليات كورسات اللغة الإنجليزية في الموسم الصيفي الجديد