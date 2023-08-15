تم تنفيذ وتنظيم ورشة مسرح الطفل في قصر ثقافة أسيوط تحت إشراف صفاء حمدان، رئيسة القصر. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التي تعطي أهمية كبيرة للتوسع في تقديم الفاعليات الثقافية والفنية للجمهور.

تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني في إقليم وسط الصعيد الثقافي، بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

وفي إطار هذه الفعالية، استقبل قصر ثقافة أسيوط مجموعة من الأطفال للمشاركة في ورشة مسرح الطفل التي تم تقديمها بواسطة الفنان علاء مالك. وتهدف هذه الورشة إلى تعريف الأطفال بأساسيات المسرح والأداء التمثيلي الحركي.

قدم الفنان علاء مالك شرحاً مفصلاً لمبادئ المسرح وكيفية التعبير الجسدي الفعال على خشبة المسرح. كما تم التركيز على تدريب الأطفال على العروض المسرحية من خلال تطبيق الحركات والتعبير الوجهي المناسب للشخصيات.

وقد أبدى الأطفال إعجابهم وسعادتهم بالورشة، حيث تمتعوا بتجارب التمثيل وتطوير مهاراتهم في هذا المجال. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات ثقافية متنوعة يقدمها قصر ثقافة أسيوط لتنمية وتعزيز قدرات الأطفال في مجال المسرح والفنون.

وتعد فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" جزءًا من جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز المشهد الثقافي في مصر وتقديم فرص للجمهور للاستمتاع بالفعاليات الثقافية المنوعة في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط