ورشة تعليمية لصنع الكنافة في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط

تم تنفيذ ورشة تعليمية لصنع الكنافة وورشة فنية للأطفال في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا"، الذي يهدف إلى تحقيق ترفيه مثرٍ وتعليم ثقافي للأطفال في فترة الإجازة الصيفية

حيث نُظمت ورشة تعليمية لصنع الكنافة تحت إشراف الفنانة فاطمة الزهراء عبد الحميد، حيث تعرَّف الأطفال على أساسيات صنع هذه الحلوى التقليدية. تم شرح مبادئ الرسم البسيطة والتلوين، وتعرَّف الأطفال على تقنيات جديدة في الرسم.

كما نُظمت ورشة فنية للأطفال، حيث تعلَّم الأطفال فنون التصميم والإبداع. تم اكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم من خلال هذه الورشة، حيث أظهروا مهارات استثنائية في التعبير والتصميم. وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية لتشجيعهم على مواصلة التطور والإبداع.

تعد هذه الفعاليات ورشات تعليمية ممتعة وتثقيفية للأطفال في إقليم وسط الصعيد الثقافي. وتسهم في تنمية مهاراتهم وابتكار قدراتهم الفنية. كما تعزز هذه الأنشطة الثقافية والفنية روح التعاون والابتكار بين الأطفال.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، والتي تعمل جاهدة لتقديم باقة متنوعة وشيقة من الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الثقافة والفن في المجتمع المصري

تهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى استمرار تقديم الفعاليات والورش التعليمية والفنية المميزة للأطفال في إقليم وسط الصعيد الثقافي، بهدف تطوير مهاراتهم وإثراء حياتهم الثقافية والفنية.

ورشة تعليمية لصنع الكنافة واخري فنية للأطفال في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط

ورشة تعليمية لصنع الكنافة واخري فنية للأطفال في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط

ورشة تعليمية لصنع الكنافة واخري فنية للأطفال في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط

ورشة تعليمية لصنع الكنافة واخري فنية للأطفال في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط

ورشة تعليمية لصنع الكنافة واخري فنية للأطفال في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط

ورشة تعليمية لصنع الكنافة واخري فنية للأطفال في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط

ورشة تعليمية لصنع الكنافة واخري فنية للأطفال في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط