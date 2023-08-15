غدا.. انطلاق الاجتماع (14) للجنه منطقة التجارة الحرة بالجامعة العربية

ينطلق غدا الأربعاء الاجتماع الرابع عشر للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع بندين أساسين، الأول متابعة وضع جداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة للدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية، بينما البند الثاني يتناول آليات الدعم الفني المقدم للدول العربية غير المنضمة لمنظمة التجارة عالمية لجداول الالتزامات في إطار ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

بالإشارة إلى جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم اعتماد الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة بمواجب القرار رقم 2346-د. ع 110-1/9/2022.

و كان ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ضمن هذه الملاحق، وكون هذا الملحق له خصوصيته، حيث تعد جداول الالتزامات جزءاً لا يتجزأ من الملحق، فقد أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها 54 استكمال لجنة تسهيل التجارة أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق.

وفي إطار استكمال التفاوض على جداول الالتزامات الخاصة بملحق تسهيل التجارة.