إزالة إنشاءات بالمعهد ورصف الطرق بالقصير فى البحر الأحمر

كلف اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، الإدارة الهندسية ولجنة المتابعة والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمدينةالقصير بإزالة انشاءات مقامة على أرض بمساحة 300متر مربع بتقسيم 6ا النزهة شمال المدينة عبارة عن إنشاءات تعد مخالفة وذلك فى إطار جهود الوحدة المحليةلمدينة القصير للحفاظ على اراضى الدولة.

كما أكد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، أن خطة المدينة تشمل رصف العديد من الشوارع، وكذا الإنارة العامة بمختلف المناطق، وذلك لظهور المدينة بالشكل الحضارى.

حيث قامت الادارات المختصه بالوحدة المحلية لمدينة القصير بمتابعة تمهيد عدد من الشوارع بالمناطق الشمالية، حيث جارى العمل بوضع تربة الأساس بمنطقة المنتزه.

استمرار اعمال الفرق الصحية لمكافحة الحشرات والاصحاح البيئى بمختلف المناطق بالقصير

كما قامت ادارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالقصير بالاستمرار فى تنفيذ خطة أعمال الرش وفحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة ومكافحة يرقات الباعوض والتوعية بمناطق الامل والمرور والزاريب والمستعمرة والشاليهات وشوارع العروبة وجامعة الدول العربية وصباح السالم وكمال الدين حسين.

وياتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة التصدى لأى تعديات على أملاك الدولة بمدن المحافظة تنفيذ الخطط الاستثمارية بمدن المحافظة وتقديم خدمات افضل للمواطنين ومتابعة خطة الترصد الحشرى والقضاء على البؤر الناقلة للأمراض

القصير