وزيرا خارجية الإمارات وأذربيجان يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

واستعرض الوزيران مجمل الأوضاع الإقليمية والعالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).