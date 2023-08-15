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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية الإمارات وأذربيجان يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

 

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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واستعرض الوزيران مجمل الأوضاع الإقليمية والعالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

 

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