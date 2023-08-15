استعدادات تعليم الشرقية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

استعدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، لبدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 م، السبت القادم الموافق 19 اغسطس الجاري وتستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته.

وقال المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم الإستعداد الجيد لبدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية العامة، وذلك بتجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية، والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية، وخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد الرشيدي أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية ووزارة التربية والتعليم، للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً، متمنيا لجميع الطلاب التفوق والنجاح.

وأشار محمد رمضان وكيل المديرية، إلى أن هناك تنسيق كامل مع مديريات الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية، ولفت إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الاسئلة لمقار اللجان الامتحانية بكل إدارة تعليمية.