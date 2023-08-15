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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات من عام 2020 إلى 2022

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تنبيهًا إلى كافة النقابات الفرعية، بسرعة موافاة النقابة العامة، بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020، 2021، 2022، وجاء نص التنبيه كالآتي:

يتم التنبيه مجددًا على كافة النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة العامة بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020/ 2021/ 2022.

معتمدة من مجلس النقابة الفرعية، وإلا سوف يتم وقف صرف أي مستحقات مالية للنقابات التي لم تقم بإرسال الميزانيات في موعد أقصاه 30/8/2023، وعلى الإدارات المالية بالنقابات الفرعية سرعة تنفيذ المطلوب.

تحريرًا  في 15/ 8/ 2023

نقيب المحامين 
أ.عبدالحليم علام
رئيس اتحاد المحامين العرب

 

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