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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قرب عاصمة الدومينيكان

انفجار قرب عاصمة
انفجار قرب عاصمة الدومينيكان

 

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار قوى هز سوق مزدحم بالقرب من العاصمة سانتو دومينجو، إلى 77 قتيلا وجريحا.

 

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الصليب الأحمر الدومينيكى

وذكر جهاز الصليب الأحمر الدومينيكى، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحادث الذي وقع في منطقة "فيلا فالديز" بمقاطعة سان كريستوبال، غرب العاصمة سانتو دومينجو، أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 65 آخرين.

 

وأوضح المصدر أن ثلاثة مبان انهارت تماما، في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مركز تسوق، فيما هرعت 20 سيارة إسعاف و 14 عربة إطفاء للاستجابة للحادث.

 

من جانبه، أعرب رئيس الدومينيكان، لويس أبينادر، عن قلقه بشأن الوضع، قائلا: "إنه يتابع الأحداث عن كثب".

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