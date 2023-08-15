رئيس وزراء فلسطين: ماكينة القتل الإسرائيلية لا تتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى ارتكاب الجرائم يعود إلى شعور الجناة بأنهم بمأمن من العقاب، مُطالبًا بتقديمهم للعدالة الدولية.

وقال اشتية في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن ماكينة القتل الإسرائيلية لا تتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم، فى متوالية القتل والحرق والمحو التي يجاهر بها قادة المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، والتي كان آخرها قتل الشاب محمد ربحي نجوم، والفتى قصي عمر سليمان الولجي، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.

وتقدم اشتية لذوي الشهيدين: "نجوم" و"الولجي"، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

وفى وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب وفتى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها مخيم "عقبة جبر" فى محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت المصادر، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين؛ ما أدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 سنة) من سكان مدينة اريحا، ومحمد ربحى نجوم (25 سنة) وهو من سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا.