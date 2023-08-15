طبيبة تفجر مفاجأة جديدة عن حمى الضنك|سر شدة الإصابة الثانية عن الأولى

كشفت طبيبة مختصة عن أنه هناك فيروس ينتمي إلى فصيلة Flaviviridae، وتنقله إناث بعوض الحمى الصفراء، قد يسبب الإصابة بحمى الضنك، ومن الصعب انتقال العدوى من شخص مصاب إلى شخص سليم.

أعراض حمى الضنك:

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أشارت الطبيبة إلى أن انتقال العدوى من شخص مصاب ممكن فقط عن طريق نقل الدم، أو التبرع بالأعضاء من مريض في المرحلة الحادة من الحمى، وعمليًا هذا أمر مستبعد جدًا.

حمى الضنك

وأوضحت الطبية أن العدوى تنتقل على النحو التالي: تلدغ البعوضة الشخص المصاب، أو الحيوان المصاب وتمتص مع الدم الفيروس المسبب للمرض، وعندما تلدغ شخصًا آخر تنقل إليه العدوى، مشيرة إلى أن فترة حضانة حمى الضنك تبلغ عادة من ثلاثة أيام إلى أسبوعين.

وتشمل علامات للمرض: صداع، وحمى تصل إلى 39-40 درجة مئوية، وطفح جلدي، كما قد يعاني الشخص من ألم في مقل العينين، وغثيان وتقيؤ، وآلام في المفاصل والعضلات، واضطراب في الوعي، وإذا كانت حمى الضنك على شكل نزيف حاد، فيضاف إلى الأعراض نزيف في الأنف، وإسهال مع دم، ونزيف داخلي.

وبحسب الطبيبة، لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، لذا ينصح الأطباء الشخص المصاب بالراحة وعدم مغادرة الفراش، والإكثار من شرب السوائل، وتناول أدوية مخفضة للحرارة ومسكنة، ومراقبة مستوى ضغط الدم، والتخلص من النواتج السامة لعملية التمثيل الغذائي، وتحسين وظائف الكبد، ومضادات الهستامين.

يبدأ المصاب يتعافى من المرض بعد مضي أسبوع إلى أسبوعين على إصابته، ولكن في حالة الإصابة بشكل حاد من حمى الضنك يجب فورًا استدعاء سيارة الإسعاف، لأن احتمال الوفاة يحصل في 0.021 % من الحالات، وتحمي الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم بعد الإصابة من المضاعفات فقط عند الإصابة بنفس نوع الفيروس الأول، والفيروس أربعة أنواع، لذا عند تكرر الإصابة بنوع آخر يكون مسار المرض أشد دائمًا.