مانشستر سيتي وإشبيلية.. موعد السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

تستعد جماهير الكرة الأوروبية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع مانشستر سيتي بنظيره إشبيلية، في نهائي السوبر الأوروبي للموسم الماضي 2023/2024.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على إنتر ميلان بهدف نظيف في نهائي الشامبيونزليج، فيما حصل إشبيلية على لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما في المباراة النهائية.

موعد المباراة

تنطلق موقعة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي، في تمام العاشرة من مساء الأربعاء غدًا، في المواجهة التي يستضيفها ملعب كاريسكاكيس.

القنوات الناقلة

حصلت شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، على حقوق بث البطولة، حيث ستقوم ببث المباراة بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.