أسطورة مانشستر يونايتد: علينا احترام فيرجسون وجوارديولا

شدد ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنه يجب احترام الثنائي أليكس فيرجسون وبيب جوارديولا، بعد البطولات التي حققها المدربين خلال مسيرتهما التدريبية.

واستشهد فرديناند بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، عند المقارنة بفيرجسون وجوارديولا، حيث أكد بإن هذه المقارنة تُشبهما.

تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد

فرديناند

تحدث ريو فرديناند، في تصريحات أبرزها موقع "مانشستر إيفنينج"، حيث قال: "أظن أن تلك المقارنة تشبه مقارنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأكمل: "اتعجب كثيرًا من إجبار الشخص على الاختيار بينهما".

وتسائل أسطورة المان يونايتد:"لما لا نستمتع بالثنائي؟، لماذا يجب علينا الاختيار والأمر يتعلق بأشياء عظيمة لكل منهما".

وأردف: "هذا ما يمكنني قوله بشأن جوارديولا وفيرجسون، علينا فقط احترامهما وتقدير البطولات التي حققها كل منهما".

وأتم فرديناند تصريحاته عن جوارديولا، فقال: "هو أضاف الكثير لكرة القدم، إنه مثل المبتكر رجل المطر، يفكر في جانب آخر من الطيف وكل يوم يبحث عن الجديد".