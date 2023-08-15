عاجل
بسنت شوقي ومحمد فراج .. ظهور مثير يكشف حقيقة الطلاق ويحسم الجدل (شاهد)
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

7 كليات متاحة في جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2023 / 2024

جامعة المنيا الأهلية
جامعة المنيا الأهلية

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الثلاثاء ، ان هناك سبع كليات بجامعة المنيا الأهلية متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعى 2023 / 2024.

وتشمل كليات ، الطب البشرى والحد الادنى لها 80% ، ومصروفاتها 120 ألف جنيه سنويا ، طب الأسنان والحد الأدنى لها 78٪ ، ومصروفاتها 100 ألف جنيه سنويا ، كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى) ، والحد الأدنى لها 72٪ ، ومصروفاتها 70 ألف جنيه سنويا  ، كلية العلاج الطبيعى والحد الأدنى لها 76٪، ومصروفاتها 70 ألف جنيه سنويا .

كلية الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية) ، والحد الأدنى لها 68٪ ومصروفاتها 50 ألف جنيه سنويا  ، كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى ، والحد الأدنى لها 60٪ ، ومصروفاتها 40 ألف جنيه سنويا ، كلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال ، (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة) ، والحد الادنى لها 53٪ ، ومصروفاتها 30 ألف سنويا ، هذا وسوف يتم خلال ساعات قليلة اليوم ، فتح رابط التقدم الكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم 18 اغسطس،  يتم بعدها الفرز واعلان نتيجة القبول.