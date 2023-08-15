7 كليات متاحة في جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2023 / 2024

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الثلاثاء ، ان هناك سبع كليات بجامعة المنيا الأهلية متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعى 2023 / 2024.

وتشمل كليات ، الطب البشرى والحد الادنى لها 80% ، ومصروفاتها 120 ألف جنيه سنويا ، طب الأسنان والحد الأدنى لها 78٪ ، ومصروفاتها 100 ألف جنيه سنويا ، كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى) ، والحد الأدنى لها 72٪ ، ومصروفاتها 70 ألف جنيه سنويا ، كلية العلاج الطبيعى والحد الأدنى لها 76٪، ومصروفاتها 70 ألف جنيه سنويا .

كلية الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية) ، والحد الأدنى لها 68٪ ومصروفاتها 50 ألف جنيه سنويا ، كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى ، والحد الأدنى لها 60٪ ، ومصروفاتها 40 ألف جنيه سنويا ، كلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال ، (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة) ، والحد الادنى لها 53٪ ، ومصروفاتها 30 ألف سنويا ، هذا وسوف يتم خلال ساعات قليلة اليوم ، فتح رابط التقدم الكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم 18 اغسطس، يتم بعدها الفرز واعلان نتيجة القبول.