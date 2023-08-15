جامعة الملك عبد العزيز.. معايير القبول لبرامج الدبلومات الحضورية المسائية 

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد القبول في برامج الدبلومات الخاصة بالتعليم عن بُعد برسوم دراسية للفصل الدراسي الأول من العام 1445هـ.

مواعيد القبول برامج التعليم عن بُعد بجامعة الملك عبدالعزيز

وبدأ التقديم على برامج التعليم عن بُعد بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 28 محرم 1445هـ/ 15 أغسطس 2023م، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 3 صفر 1445هـ/ 19 أغسطس 2023م، على أن يكون إعلان نتائج القبول يوم الأحد الموافق 4 صفر 1445هـ/ 20 أغسطس 2023م.

برامج دبلومات التعليم عن بُعد

الإدارة العامة.

البنوك والتأمين.

المحاسبة.

التصميم الرقمي.

الحوسبة التطبيقية وتقنيات الشبكات.

التسويق التطبيقي.

المبيعات.

الأمن السيبراني.

وكانت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز أعلنت أمس نتائج القبول في برامج الدبلومات الحضورية المسائية برسوم دراسية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1445هـ، وذلك عبر القبول الإلكتروني.

وحذرت الجامعة من عدم التأكيد على رغبة القبول وسداد الرسوم الدراسية في الفترة الزمنية المحددة عبر بوابة القبول الإلكتروني، حيث أن عدم تأكيد القبول يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة.

معايير القبول لبرامج الدبلومات الحضورية المسائية

معايير القبول لبرامج الدبلومات الحضورية المسائية برسوم مالية في جامعة الملك عبد العزيز للعام الدراسي 1445هـ