تعيين وكلاء جدد بكليات جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن صدور عدد من القرارات الجديدة بتعيين وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

بكليات ، الفنون الجميلة، والآداب، وطب الأسنان، والعلوم، استكمالاً للقرارات التي سبق وقد أعلنها، وذلك حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وجاءت قرارات التعيين ، أستاذ دكتور جمال يحيى محمد صدقي الاشراف على وكالة كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب.

أستاذ دكتور احمد عمر محمد احمد وكيلاً لكلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أستاذ دكتور محمد أبو الفتوح محمود غنيم وكيلاً لكلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أستاذ دكتور ابراهيم حسن محمد حسن ابو الخير وكيلاً لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

أستاذ دكتور محمد فتحى محمود محمد وكيلاً لكلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، أستاذ دكتور سلوى احمد محمد ابو العلى وكيلاً لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع، أستاذ دكتور حامد محمد احمد جاد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع ، أستاذ دكتور محمد عبد المنعم ابراهيم محمد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، أستاذ دكتور أحمد على محمود أحمد الأشراف على وكالة كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما أصدر رئيس الجامعة ، قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليات ، الهندسة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، والآداب، والتربية النوعية، والزراعة وهم، أستاذ دكتور محمود إبراهيم عبد الحليم عبد الجواد منسقا لبرنامج البتروكيماويات بكلية الهندسة، دكتور مدحت محمد أحمد عثمان .. رئيساً لقسم الهندسة المعمارية، دكتور ياسر رفعت توفيق محمد رئيساً لقسم الهندسة المدنية، أستاذ دكتور محمد رضا عثمان على عمر رئيساً لقسم هندسة القوي الميكانيكية والطاقة.

أستاذ دكتور سامى زين العابدين إبراهيم عبد القادر رئيساً لقسم هندسة الإنتاج والتصميم، أستاذ دكتور خالد ربيع مجاهد محمود رئيساً لقسم هندسة السيارات والجرارات، أستاذ دكتور نبيل السيد حسن سيد سليمان يعهد الية رئاسة قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، أستاذ دكتور ناصر عمر السيد الوصيف رئيساً لقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية، دكتور رحاب محمد أنور عبد الكريم رئيساً لقسم الاعلام بكلية الآداب.

دكتور يسرا عبد الله محمد عبد الله رئيساً لقسم التربة الموسيقية بكلية التربية النوعية، دكتور وفاء صلاح الدين إبراهيم الدسوقي رئيساً لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، أستاذ دكتور وجيه سيد محمد عبد الرحمن رئيساً لقسم الأراضي بكلية الزراعة، دكتور سيد عبد المقصود عثمان عبدالمقصود رئيساً لقسم الوراثة بكلية الزراعة، أستاذ دكتور ياسر محمود محمد مصطفى رئيساً لقسم البساتين بكلية الزراعة.

دكتور سمير احمد سيد محمد رئيساً لقسم الميكروبيولوجيا الزراعية بكلية الزراعة، دكتور احمد صلاح محمد حسين رئيساً لقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، دكتور علاءالدين عبدالصبور ابوالجود عبدالرحيم رئيساً لقسم الإقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، دكتور حسن محمد فؤاد مصطفى رئيساً لقسم المحاصيل بكلية الزراعة، دكتورة مها محمود السيد بخيت رئيساً لقسم الالبان بكلية الزراعة.

ووجه دكتور فرحات ، إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات بذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشراقية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، وتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والإعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛

مؤكداً ، على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والإلتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.