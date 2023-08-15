النوم يدمر القلب ويهدد بأمراض قاتلة في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن الحرمان من النوم الكافي لمدة 8 ساعات على الأقل يوميًا، والنوم لمدة 5 ساعات فقط ليلًا، يدمر صحة القلب والأوعية الدموية.

تأثير الحرمان من النوم على القلب

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أوضح باحثو الدراسة أن تعويض النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب قلة النوم خلال أسبوع العمل لا يعيد معدل ضربات القلب ومستوى ضغط الدم إلى طبيعته، مشيرين إلى أنه عندما يقتصر النوم على 5 ساعات في الليلة، تتدهور صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تأثير الحرمان من النوم على القلب

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الذين قيدوا ساعات نومهم لمدة 5 ساعات كانوا يعانون من ارتفاع في ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب، حتى لو عوضوا عن ذلك في عطلة نهاية الأسبوع، لذا، اقترحوا أن يهدف المشاركون إلى النوم فوق هذا المقدار كل يوم للمساعدة في تجنب الحالة المميتة على المدى الطويل.

أخذ باحثو الدراسة قياسات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب من 15 رجلا سليما تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما كل ساعتين لمدة 11 يومًا، وفي الليالي الثلاث الأولى، سُمح لهم بالنوم لمدة 10 ساعات للعودة إلى مستويات النوم الأساسية. ثم تم تقييدهم بخمس ساعات في الليلة لمدة خمس ليال، تليها ليلتان للشفاء، عندما سُمح لهم بالنوم 10 ساعات مرة أخرى.

وزاد معدل ضربات القلب بمعدل نبضة واحدة في الدقيقة مع كل يوم متتالي في المتوسط، حيث كان متوسط معدل ضربات القلب الأساسي 69 نبضة في الدقيقة، بينما كان متوسط معدل ضربات القلب بنهاية الدراسة في اليوم الثاني من التعافي نحو 78 نبضة في الدقيقة.

كما زاد ضغط الدم الانقباضي بنحو 0.5 ملليمتر زئبقي في اليوم، حيث كان متوسط ضغط الدم الانقباضي الأساسي 116 مم زئبقيا، وكان ما يقارب 119.5 مم زئبقيا بنهاية فترة الشفاء.

وبحسب المؤلف الرئيسي للدراسة، زاد كل من معدل ضربات القلب وضغط الدم الانقباضي مع كل يوم متتالٍ ولم يعد إلى المستويات الأساسية بحلول نهاية فترة الشفاء. لذلك، على الرغم من وجود فرصة إضافية للراحة، بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع من الدراسة، فإن نظام القلب والأوعية الدموية لديهم لم يتعاف بعد.

أكد الأطباء أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن قلة النوم هذه مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، حيث إن ما يكفي من الضربات المتتالية لصحة القلب والأوعية الدموية أثناء صغر سنك قد يجعل قلبك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلًا.