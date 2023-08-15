حملة أمنية لضبط المجرمين في كافة المُحافظات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

اقرأ أيضا:ًخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها



فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن المنوفية

ضبط (أحدالأشخاص"له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5كيلو جرام–مبلغ مالى–هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3كيلو جرام –5000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى –هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى –هاتف محمول).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش –كمية لمخدر الهيروين - سيارة– 2 هاتف محمول – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية")..حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ،وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى–هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى–هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) .

مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")..بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) .

في مديرية أمن الغربية تم ضبط (أحد الأشخاص) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).