ندوة إرشادية عن العفن الهبابى فى المانجو بالشرقية

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم عقد ندوة إرشادية عن العفن الهبابى فى المانجو وفاعلية المبيدات وكيفية التعرف عليها، وذلك بقرية كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بالاشتراك مع معهد بحوث الوقاية والإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة للمكافحة.

ولفت إلى الندوة شهدت حضور الدكتور علي أحمد مدير المعهد، والدكتور حسن نبيل معهد بحوث الوقاية، والدكتور أحمد العساسي مدير عام المكافحة، والمهندس كمال سعد مكافحة بستانية، وممثلين من جهاز الإرشاد بالإدارة الزراعية، وعدد من المزارعين.