أول تعليق من كيبا بعد انضمامه إلى ريال مدريد

عبرالاسباني كيبا أريزابالاج المنضم حديًثا لصفوف ريال مدريد، عن بالغ سعادته لانضمامه لفريق الميرنجي خلال فترة الميركاتو الصيفي .

اقرأ أيضًا..

أكد كيبا في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء ،أود أن أبعث برسالة دعم إلى تيبوت وإيدر وأردا وأتمنى لهم الشفاء العاجل لأن الإصابات هي أصعب شيء في مسيرتنا المهنية.

أشار كيبا في تصريحات الصحفية:" هذا أحد أهم أيام مسيرتي الرياضية وأكثرها تميزًا. حياتي. أنا فخور جدًا بكوني في ريال مدريد".

أكمل في تصريحاته :" . لن أكون أبدًا ناقصًا للعمل الجاد والالتزام والجهد مع هذا القميص سواء في التدريب أو في المباريات".

أتم تصريحاته :" آمل أن نتمكن من إضافة المزيد إلى خزانة كأس مدريد وإثراء أسطورة النادي .. هلا مدريد".

في سياق مٌتصل، أعلن نادي ريال مدريد مساء أمس الاثنين التعاقد مع كيبا أريزابالاج قادمًا من نادي تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي.

وتعد هذه الصفقة لتحل بديلا من البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب بالرباط الصليبي