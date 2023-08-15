رئيس مركز اطسا بالفيوم يعقد الاجتماع الأول برؤساء القرى

عقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم الاجتماع الأول برؤساء الوحدات المحلية، بقرى المركز عقب توليه رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

خلال الاجتماع أكد رئيس المركز أن العمل الجماعي أساس النجاح ووجوبية العمل كفريق واحد من أجل المصلحة العامة، موضحا أن العمل الميداني من أولويات العمل.

جاء ذلك حضور المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز للمدينة والمهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز للقرى والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام المركز والمهندس حاتم مصطفى مدير المكتب الفني والمحاسب ياسرعبدالمنعم مدير العلاقات العامة والمهندس احمد جمعة مدير المتابعة الميدانية وجميع رؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز اطسا.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالجميع متمنيا لهم التوفيق في الفترة القادمة وتقديم أفضل الخدمات لأهالي مركز ومدينة اطسا، مؤكدا أن كل رئيس وحدة محلية مسئول مسئولية كاملة عن الوحدة المحلية المكلف بها، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت، مؤكداً على ضرورة شعور المواطنين بتواجد المسئولين بينهم لحل مشكلاتهم.

رئيس مدينة اطسا يوجه بالتركيز على ملف إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أهمية التركيز على ملف استرداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وانه لن يسمح بالتقصير في هذا الملف خاصة، موجها بأهمية العمل من خلال المركز التكنولوجي ووجوبية تعامل المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وتوافر مندوبي الإدارات بالمركز التكنولوجي لسرعة الرد وحل مشكلات المواطنين وتلبية طلباتهم.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، شملت ندب المحاسب أحمد شاكر عبدالخالق رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

وشملت الحركة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لضخ دماء جديدة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن "شاكر" حاصل على ليسانس الحقوق عام 1987 وشغل العديد من المواقع بالإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، حيث تم تعيينه سكرتيرا عاما بحى شرق سوهاج ثم مساعد لرئيس حى شرق سوهاج ثم رئيس حى غرب سوهاج وكذلك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حتى تم تعيينه رئيسا لحى شرق سوهاج، وتم ندبه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والذي ظل يشغله حتى تم تعيينه رئيسا لمركز ومدينة إطسا خلفا للمهندس خالد فراج الذي تم تعيينه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.