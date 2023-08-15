محافظ الفيوم يتفقد معرض منتجات للحرف التراثية والمشغولات اليدوية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، ووفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، معرض الحرف اليدوية والتراثية، والمشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الزراعى المصرى لدعم وتمكين المرأة.

جمعيات ومبادرات

شارك فى المعرض منصة أيادى مصر بديوان عام المحافظة، من خلال جمعية "سوا" للمشغولات اليدوية، وورشة "يدوية" لمنتجات الخزف بقرية تونس، ومبادرة "كفوف" للحرف اليدوية، بالإضافة إلى شركة "long life" للأعشاب والنباتات العطرية، وشركة الشروق لإنتاج التمور، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم " spda" لمنتجات الخوص والفخار، وورشتى الحاج معوض والفيومى لإنتاج السجاد اليدوى بقرية دسيا، وجمعية أيادى مصر لتنمية الحرف والصناعات اليدوية والبيئية لمنتجات النخيل والريزن والشموع العطرية.

استمع محافظ الفيوم، ورئيسى جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري، لعرض من القائمين على المعرض الذي يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم مثل السجاد اليدوي، والخوص، والخزف، والفخار، والخرز، والتطريز، وغيرها.

تسويق المنتجات اليدوية

وأشاد المحافظ بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض والتي تتميز بها محافظة الفيوم، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية للمحافظات، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الزراعى المصرى، بما يسهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع.

وأضاف محافظ الفيوم، أن القيادة السياسية تدعم تطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكداً حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، من خلال تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، سيارة وحدة تقديم خدمات تنمية المشروعات (Mobil Unit)، وعرض نموذج تسجيل الخدمات.

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