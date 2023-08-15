غموض موقف عبدالله عطيف في مباراة الأهلي والخليج

يترقب الجهاز الفني لأهلي جدة السعودي، موقف عبدالله عطيف لاعب الفريق من اللحاق بمباراة الخليج في دوري روشن.

ويبحث الجهاز الطبي مدى إمكانية لحاق عبدالله عطيف بالمباراة بعد إجراء فحوصات طبية.

وينتظر المدرب الألماني يايسله الحصول على تقرير طبي خاص بحالة عطيف، وعلى إثره سيتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة في اللقاء أو عدم المخاطرة به لتفادي تفاقم الإصابة.

وأبرم أهلي جدة سلسلة تعاقدات من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي الحالي على رأسهم إدوارد ميندي في حراسة المرمى وثلاثي الدوري الإنجليزي فيرمينو وسان ماكسيمين ورياض محرز بجانب ضم فرانك كيسيه لاعب خط الوسط.

استطاع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أن يقود أهلي جدة لفوز مستحق على حساب الحزم بثلاثية مقابل هدف في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين.