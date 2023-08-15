انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بجنوب الوادي السبت المقبل

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، أن معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الاحمر بدأت استقبال طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

واضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%. والحد الادنى للشعب الادبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%. مشيرا الى جاهزية معامل التنسيق الالكترونى لاستقبال الطلاب.

وأشار علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة انه تم تجهيز معمل التطوير 1 و معمل التطوير2 بمقر الجامعة بقنا بعدد 38 جهاز حاسب آلي و معمل بكلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهاز واكد تواجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم للطلاب لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق بشكل صحيح .

إجراء اختبارات الدورة 120 للتحول الرقمي

إطلع الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، على اختبارات الدورة رقم 120 بمركز التحول الرقمى بالجامعة والتي تنظم لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة.

قال الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، إن التحول الرقمى أصبح من متطلبات العصر حيث يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا، بالإضافة إلى أنه يسهم في خفض معدلات الفساد كما تم تحديث مركز البيانات وإضافة العديد من أجهزة التحكم .

وأبرز الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد ١١7 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) ضمن المجموعة رقم 120 شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.