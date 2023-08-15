تُكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

كرمت الإدارات التعليمية الأزهرية بمحافظة الشرقية، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي من المتفوقين دراسيًا للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

كان الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، قد وجه بتكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي ممن حققوا نتائج جيدة على مستوى الإدارة وذلك لجميع الإدارات التعليمية بمنطقة الشرقية الأزهرية.

وبدأت فعاليات التكريم بجميع الإدارات التعليمية في وقت واحد، بحضور أولياء أمور الطلاب المتفوقين، وأقرانهم من طلاب مدارس التربية والتعليم.

يشار إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية بها 17 إدارة تعليمية، وقد حققت المنطقة نتائج متقدمة على مستوى الجمهورية في نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول هذا العام.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل الدراسية وبث روح التنافس بين جميع الطلاب.