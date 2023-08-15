قائمة حفلات وعروض نجوم الـ"ويك إند" في مهرجان العلمين الجديدة

عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرًا عن فعاليات نهاية الأسبوع بمهرجان العلمين الجديدة، والتي تجمع بين حفلات طربية وأخرى شعبية، فضلا عن الأنشطة الرياضية القوية بمشاركة شخصيات بارزة من مختلف الدول، إلى جانب بعض عروض الكوميديا التي تجذب الجمهور من كل الفئات والأعمار.

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عروض مهرجان العلمين الجديدة

وقالت مراسلة "إكسترا نيوز" إنه يمكن للجميع المشاركة وحضور حفلات وعروض مهرجان العلمين الجديدة من خلال موقع تذكرتي، مؤكدة استمرار تنوع الحفلات والعروض المختلفة مثلما حدث في الأسابيع الماضية، لافتة إلى أنه من المقرر انطلاق حفل صاخب للفنان الكبير حكيم يوم 17 أغسطس الجاري.

حفل الفنان محمد محسن

وتابعت أن حفل الفنان محمد محسن ياتي بالتزامن مع حفل الفنان حكيم، موضحة أن محمد محسن يقدم أعمال متنوعة من الأغاني الطرابية للشيخ إمام وسيد درويش ومحمد عبدالوهاب وغيرهم، فضلا عن أغانيه التي تحظى بإعجاب الجمهور مثل أغنية في قلبي مكان، موضحة أن يوم 17 أغسطس يشهد أيضا حفل لـ"ستاند أب كوميد" للكوميديان علي قنديل.