زد يتعاقد مع مصطفى فوزي لاعب الأهلي لمدة 5 سنوات

أعلن نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز عن التعاقد مع مصطفى فوزي لاعب النادي الأهلي لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعمل إدارة زد على جلب العديد من الصفقات الجديدة والمميزة لتدعيم صفوف الفريق للظهور بشكل قوي في الموسم المقبل.

يذكر أن نادي زد تعاقد مع كل من الكونغولىين بيتر موتوموسي و أرناوفي مومبولي ، الجامبي محمد سوانيه، التنزاني محسني ماليما، الموريتاني ماجاسا، ثنائى إنبى جرجس مجدي ومحمد إسماعيل، عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة، إسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود، ومصطفي فوزي.