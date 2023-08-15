تعليم الأقصر: حصول 5 مدارس على شهادة الجودة في التعليم

أعلنت مديرية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، اعتمدت خمس مدارس بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

جاء ذك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

واوضحت المديرية أن هذه المدارس هي:-

١. مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة، بإدارة أرمنت.

٢. روضة مدارس أولاد دهمش الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة أرمنت

٣. مدرسة الزمامي الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة القرنة.

٤. روضة صلاح الدين المشتركة بإدارة الأقصر.

٥. روضة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر.