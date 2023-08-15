الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعليم الأقصر: حصول 5 مدارس على شهادة الجودة في التعليم

المدارس
المدارس

أعلنت مديرية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، اعتمدت خمس مدارس بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

    جاء ذك  تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

واوضحت  المديرية أن هذه المدارس هي:-
١. مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة، بإدارة أرمنت.
٢. روضة مدارس أولاد دهمش الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة أرمنت 
٣. مدرسة الزمامي الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة القرنة.
٤. روضة صلاح الدين المشتركة بإدارة الأقصر.
٥. روضة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر.

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