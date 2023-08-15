التشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية يشهد إقبالًا كبيرًا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أن التشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية الحكومية بالمحافظة، يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين فى 18 مجمعًا خدميًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 32 مجمعًا بالقرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

وقال محافظ المنيا إن التشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية شمل 18 مجمعًا، وذلك بواقع 4 مجمعات بقرى(صفانية -عطف حيدر- الشيخ مسعود- بني عامر) مركز العدوة، و5 بقرى(كفر خزام- تل بنى عمران- نزلة البدرمان- بني حرام- دلجا) مركز ديرمواس، و9 بقرى( المعصرة - نواى - تونا الجبل- تندة - دروة - الروضة - ابشادات - قلندول - دير البرشا ) مركز ملوي، بالإضافة إلى 14 مجمعًا خدميًا بقرى مركزي مغاغة، وأبوقرقاص، وسيتم قريبًا الإعلان عن بدء تشغيلها تجريبيًا، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة لخدمة 192 قرية و757 تابعًا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

وأوضح محافظ المنيا، أن المجمعات الخدمية مجهزة تكنولوجيًا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، حيث تحتوي على منافذ خدمة للإدارة المحلية، إلى جانب 6 قطاعات، تشمل ( التضامن الاجتماعي - التموين- الشهر العقاري - البريد - السجل المدني - مركز تكنولوجي)، من أجل تخفيف أعباء ومشقة الانتقال للتيسير على المواطنين.