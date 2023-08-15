محافظ الأقصر يعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اليوم، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.30%.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للعام الدراسى 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.2%.

وأوضح الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه عقب اعتماد النتيجة سيتم مراجعة الفراغات الموجودة بمدارس التعليم الثانوي العام والفني مع احتمالية النزول بمجموع القبول لشغل هذه الفراغات.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في يونيو الماضي، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح بلغت ٧٧.٤%، بزيادة بلغت ٦% عن نتيجة العام الماضي.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

وبلغ عدد الأوائل للعام الدراسي 2022-2023، 15 طالبًا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة من حوالي أربعة مراكز.