انضمام مستشفى شفاء الأورمان إلى مؤتمر الجمعية الاوربيه لعلاج الأورام ESMO

انضمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان إلى مؤتمر الجمعية الاوربيه لعلاج الأورام، هو المؤتمر الاكبر فى أوروبا و الذى يتم انعقاده سنويا .

وسيتم عقد المؤتمر للعام الجارى ٢٠٢٣ فى مدينة مدريد باسبانيا فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر، وسيتم مناقشة كل ما هو جديد فى مجال علاج الأورام والابحاث المتعلقه بالاورام.

وقال الدكتور هانى حسين مدير مستشفيات شفاء الاورمان، إنه خلال المؤتمر سيتم عرض بحث من قبل نخبة من أطباء وصيادلة مستشفى شفاء الأورمان داخل المؤتمر تحت اشراف أ. د عماد شاش و يتعلق البحث المقدم من قبل المستشفى عن سرطان الثدى و علاقته بالمرضى الذين تم تشخيصهم بالمرض اثناء فترة الحمل وما بعد الولاده و مقارنتهم بالمرضى الذين لما يتشخصوا اثناء فترة الحمل و الولاده و قياس نتائج الأدوية و جودة تقديم خدمة الرعاية الصحية

ومن جانبه ابدى محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان عن سعادته بانضمام مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان إلى مؤتمر الجمعية الاوربيه لعلاج الأورام، والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل، مؤكدا على إنضمام المستشفى ومشاركتها في الفعاليات العالمية المتخصصة في محال الاورام يزيد من خبرات الكوادر الطبية بالمستشفى كما أن هذه المؤتمرات، وما تقدمه من الأبحاث المقدمه داخل المؤتمر تساعد فى تطوير وجودة العلاج عالميا لعلاج الأورام.