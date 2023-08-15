السفير الأردني بالقاهرة : لا استقرار بالمنطقة دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية

أكد سفير الأردن بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أمجد عضايلة أن هناك آلية ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين تنعقد بشكل دوري سواء على مستوى القادة أو وزراء الخارجية أو حتى على المستوي الأمني لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود التي تقرها الشرعية الدولية.

مضيفا أن الأردن ومصر تعملا على حشد الدعم الدولي لهذا الأمر بالرغم من الأزمات التي مرت بها المنطقة بعد الربيع العربي إلا أن القضية الفلسطينية لا تزال هي القضية الأم فالجميع يعلم أنه لا إستقرار بالمنطقة دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين يوم ١٤ أغسطس ۲۰۲۳، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وكان القادة قد أكدو على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، اضافة الي دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.