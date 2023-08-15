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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معهد تكنولوجيا الأغذية يواصل التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

أكد الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أن المعهد ينظم خلال هذا الأسبوع برنامج تدريبى لعدد 180 طالب وطالبة من قسمى الصناعات الغذائية و التكنولوجيا الحيوية لكلية الزراعة جامعة بنى سويف و جامعة أكتوبر التكنولوجية حيث يتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى.

برنامج تدريبي

ويتضمن البرنامج  التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية و رؤية و أهداف  المعهد و رسالته فى تطوير قطاع  التصنيع الغذائى و مساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية وكوفيد-19 والحرب الروسية الاكرانية ، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف.

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الزراعة تتابع حقول إكثارات القطن والبرامج البحثية في كفر الشيخ

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى زيادة وعى الطلاب بالثقافة الغذائية والتصنيع الغذائى و تنمية قدراتهم و رفع كفائتهم فى مجال تصنيع و حفظ الأغذية حيث يتضمن البرنامج التعرف على التقنيات الحديثة فى حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال التداول والتصنيع و الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئه وزيادة العائد الإقتصادي من خلال القيمة المضافة و التدريب على اجراء الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى  تدريب الطلاب على الممارسات المعمليه الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

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الزراعة تتابع حقول إكثار التقاوى والبرامج البحثية للأرز والذرة الشامية بالبحيرة

يأتي ذلك فى إطار سعى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل فى مجال التصنيع الغذائى و نظم جودة وسلامة الأغذية تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى و تحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وباشراف د عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز يواصل المعهد للاسبوع السابع على التوالى التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية .

 

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