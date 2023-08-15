صوامع الشرقية تستعد لغلق أبوابها وإنهاء موسم توريد القمح

بعد توريد 535986 طن..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح، فضلاً عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمتابعة عملية تسليم الأقماح لمراكز التجميع والصوامع المخصصه لذلك وكذلك الاطمئنان على تذليل كافة العقبات وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة بالدولة.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٨٦ طن و٤٢٧ كيلو قمح.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلي أنه يحذر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظه المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.