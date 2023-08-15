الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حريق هائل يدمر موقع تخييم في فرنسا

حريق هائل
حريق هائل

 قالت السلطات المحلية في فرنسا، إن حريقًا نشب على مساحة خمسة كيلومترات مربع من الأرض، ألحق أضرارًا فادحة بموقع للتخييم في جنوب البلاد، مما أدى إلى إجلاء ألفي شخص أثناء الليل.

 وكتب جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أن الحريق أصبح تحت السيطرة بحسب وكالة أنباء "رويترز".

 الحريق: 

 وذكرت السلطات أنه لم تحدث إصابات للسكان، أو السائحين، مضيفة أن معظم من جرى إجلاؤهم تمكنوا من العودة إلى محل إقامتهم.

 وقالت السلطات إن الحريق اندلع في موقع سياحي في منطقة بيرينيه-أورينتال قرب الحدود مع إسبانيا، التي كانت مهددة بسبب "الحرارة الشديدة والجفاف وهبوب الرياح العاتية التي تصل سرعتها حتى 180 كيلومترًا في الساعة".

 وقال "دارمانان" إن 800 من المقيمين في المخيمات في حاجة إلى إعادة تسكينهم.

 

 جاء ذلك خلال نبأ عاجل مذاع عبر القاهرة الإخبارية. 

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