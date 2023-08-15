نظم فرع ثقافة أسيوط، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وضياء مكاوي، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي هذا السياق، استضاف قصر ثقافة الغنايم، برئاسة هبة حسين صبره، مجموعة من الرواد حيث قدّمت نور الهدى حمزة وعلاء هنتش ورشة حكي للأطفال تحت عنوان "الغذاء الصحي". تطرقت الورشة إلى أهمية التسامح والمحبة بين الناس، وذلك من خلال استخدام عرض فني يتوقّف على مسرح العرائس. وناقشت الورشة مع الأطفال أهداف القصة، وحثتهم على تبني عادات غذائية صحية.

وقد لاقت الورشة استحسانًا كبيرًا من قبل الأطفال وأولياء الأمور الذين أعربوا عن رضاهم تجاه المحتوى والتعليم الذي تقدمه هذه الفعالية. كما أشادوا بالفكرة الفنية التي تضمّنتها الورشة والتي تعزز القيم الإيجابية بطريقة ترفيهية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لتنشيط الحياة الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد، وتهدف إلى ترسيخ المفاهيم الثقافية والتراثية لدى الشباب والأطفال بطرق مبتكرة ومسلية. تقدّم هذه الفعاليات فرصة للتعلّم والتفاعل الإيجابي بين الأجيال المختلفة، مما يسهم في بناء جيل مستقبلي متحضر ومتطور.

ورشة حكي للأطفال تحت عنوان "الغذاء الصحي" بقصر ثقافة الغنايم

ورشة حكي للأطفال تحت عنوان "الغذاء الصحي" بقصر ثقافة الغنايم

ورشة حكي للأطفال تحت عنوان "الغذاء الصحي" بقصر ثقافة الغنايم

ورشة حكي للأطفال تحت عنوان "الغذاء الصحي" بقصر ثقافة الغنايم

ورشة حكي للأطفال تحت عنوان "الغذاء الصحي" بقصر ثقافة الغنايم