قصر ثقافة أبوتيج يتنظم يوم ترفيهي ثقافي فني وورشة تطريز يدوي

نفذ قصرثقافة أبوتيج بأسيوط، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبإشراف ضياء مكاوي رئيس فرع ثقافة أسيوط، وذلك استجابةً للتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

واستقبل قصر ثقافة أبوتيج مجموعة من الأطفال الذين شاركوا في عدة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد.

بدأت الفاعليات بتفقد الأطفال لقاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية تحت إشراف عائشة العطيفي بالتعاون مع صالح محمد. كما تم عقد ورشة تطريز يدوي أقيمت بواسطة راوية محمد لتعليم الأطفال فنون التطريز.

اختتمت الفعاليات بعروض السينما للأطفال، حيث تم عرض أفلام كرتونية تحت إشراف حسين سيد هاشم. حظيت الأفلام بإعجاب الأطفال وأثارت ابتساماتهم وسعادتهم.

وتأتي هذه الفعاليات الثقافية والفنية ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنويع مجالات الترفيه والثقافة المقدمة للجمهور في إقليم وسط الصعيد. تهدف هذه الفعاليات إلى تنمية الثقافة والإبداع بين الشباب والأطفال وتوفير فرص ترفيهية آمنة وثقافية في فصل الصيف المشوِّق

يوم ترفيهي ثقافي فني ورشة تطريز يدوي و مسابقات بقصر ثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني ورشة تطريز يدوي و مسابقات بقصر ثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني ورشة تطريز يدوي و مسابقات بقصر ثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني ورشة تطريز يدوي و مسابقات بقصر ثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني ورشة تطريز يدوي و مسابقات بقصر ثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني ورشة تطريز يدوي و مسابقات بقصر ثقافة أبوتيج