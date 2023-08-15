مدرب الشباب السعودي يكشف موقفه من رحيل تمبكتي

كشف مارسيل كايزر مدرب نادي الشباب السعودي، موقفه من رحيل حسان تمكبتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك حسان تمبكتي عروضا في الأونة الأخيرة من جانب الهلال والاتحاد للحصول على خدماته قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وشارك حسان تمبكتي في مباراة الشباب والأخدود وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمس الاثنين في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كايزر في تصريحات بعد مباراة الشباب والأخدود “أتمنى أن يبقى حسان تمبكتي في الفريق وسعيد بالتعاقد معه، وسيكون إضافة قوية لنا، ونحتاج لاعبين في الهجوم، وسيعود قريباً كارلوس جونيور واحتاج لإضافات بكل تأكيد”.

وأضاف مدرب الشباب “نجحنا في الاستحواذ على الشوط الأول بشكل كبير، واحتسب علينا ركلة جزاء لا أعرف مدى صحتها، لكنني بشكل عام سعيد بالأداء”.

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي مع نظيره فريق الأخدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الأولي من عمر المسابقة.

تقدم الأخدود الصاعد حديثًا للبطولة بالهدف الأول عن طريق محترفه أندريه بوركا من ركلة جزاء في الدقيقة 41 ؛ ثم تعادل الشباب بإقدام أحمد عبده جابر في الدقيقة 66 ، لتنتهي المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذه النتيجة يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة متساويا مع الأخدود صاحب المركز الحادي عشر برصيد نقطة.