أسيوط: اختبار المواهب الواعدة بقصر ثقافة الغنايم

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل في تنفيذ مختلف الفعاليات الثقافية والفنية، تحت شعار "ثقافتنا في اجازتنا"، بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة. وتهدف هذه الفعاليات إلى تقديم باقة متنوعة من الأنشطة، التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة.

تم استضافة مجموعة من الأطفال في قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبة حسين صبره، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. جاء ذلك ضمن جهود فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، لتشجيع المواهب المحلية وتطوير مهاراتها في مجالات الموسيقى والغناء والعزف.

تم اختيار عدد من المواهب الواعدة في هذا الحدث، والتي أبدعت في مجالاتها المختلفة، بمساعدة الفنان مايكل عادل. قدم هؤلاء الأطفال أداءً ممتازًا وأبدعوا في عروضهم الموسيقية، حيث قاموا بالغناء والعزف بمهارة عالية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيمها في إقليم وسط الصعيد الثقافي، بهدف إشراك المواهب الشابة وتعزيز الثقافة والفن في المنطقة.

وعلى الصعيد المحلي، أثنى الحضور على جودة العروض ومستوى المواهب التي تم اختيارها للمشاركة في هذا البرنامج. كما عبر الأطفال عن سعادتهم بالفرصة التي قدمت لهم للتعبير عن مهاراتهم الفنية واستكشاف قدراتهم الفردية في مجال الموسيقى والغناء والعزف.

وبهذه الطريقة، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في المضي قدمًا في تحقيق رؤية وزارة الثقافة لتنمية وتعزيز الحركة الثقافية في جميع أرجاء مصر، وتشجيع المواهب الشابة في مجالات متنوعة من الفنون

اختبارات للمواهب الواعدة في قصر ثقافة الغنايم باسيوط

اختبارات للمواهب الواعدة في قصر ثقافة الغنايم باسيوط

اختبارات للمواهب الواعدة في قصر ثقافة الغنايم باسيوط