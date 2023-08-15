تفاصيل إنشاء مدرستين للعلوم والذكاء الاصطناعي في بدر ودمياط (فيديو)

قالت بسنت حسين، مسؤول في قطاع التدريب بمبادرة “ابدأ” إنه جرى توقيع بروتكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق نموذج المدراس الوطنية للعلوم في مجالات التقنية والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، بهدف تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفقا للمعايير الدولية.

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سوق العمل وقطاع الصناعة يشهد تطورا بشكل كبير

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن النموذج سالف الذكر يركز بشكل كبير للغاية على التدريب العلمي للطلاب والمهارات المكتسبة من المواد النظرية التي يتحصل عليها بالمدرسة وأيضا تطبيقاتها في الحياة العلمية، موضحة أن سوق العمل وقطاع الصناعة يشهد تطورا بشكل كبير للغاية، لذلك يجرى التركيز في المدارس الوطنية على جعل المناهج متواكبة مع كل المستجدات في قطاع الصناعة.

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم والتقنية

وتابعت: “جار إطلاق مدرستين هذا العام، الأولى مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم والتقنية في مدينة بدر وتتخصص في الذكاء الاصطناعي، أما الثانية هي مدرسة أبدا الوطنية للعلوم والتقنية في مدينة دمياط وتتخصص في اللوجيستيات وصيانة وإصلاح التقني”، موضحة أن التقديم للطلاب والمعلمين سيكون متاحا خلال الأيام المقبلة.