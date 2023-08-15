تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبإشراف فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي هذا السياق، عُقدت ورشة عمل في مكتبة صلاح شريت بريفا بإشراف حمزة محمد عكاشة، رئيس المكتبة. هذه الورشة عنوانها "جحا وابنه وحماره"، وتم تقديمها من قبل سحر جابر. أشرف جابر على تقديم شرح موجز للقصة وشرح أهدافها، بهدف يساعد الأطفال على فهم قصة جحا وابنه وحماره.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الهيئة العامة للقصور الثقافية لتنمية المشهد الثقافي في مصر وخلق بيئة ثقافية تشجع الاطفال على قراءة ومشاركة الأعمال الفنية. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز المحتوى الثقافي الموجود بالمكتبات، وإثراء حياة الأطفال بالقصص والروايات التي تساهم في تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية.

يُشجع في هذه الورشة المشاركة النشطة للأطفال من خلال مشاركة أفكارهم وآرائهم حول القصة، ما يساهم في تنمية مهارات التعبير والتفكير المنطقي لديهم. كما تساعد هذه الورشة في توطيد رابطة الأطفال مع القراءة وتشجيعهم على الإبداع والتخيل.

تعتبر ورشة "جحا وابنه وحماره" إضافة قيمة لحركة الثقافة في إقليم وسط الصعيد الثقافي، وتُعد فرصة للأطفال للاستفادة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المقدمة في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا". تهدف هذه الفعالية إلى خلق جيل مثقف يمتلك رؤية ثقافية متنوعة ومتعمقة، ويساهم في تطور المجتمع بشكل فعّال.

ورشة عمل بعنوان "جحا وابنه وحماره" في مكتبة صلاح شريت بريفا

ورشة عمل بعنوان "جحا وابنه وحماره" في مكتبة صلاح شريت بريفا

ورشة عمل بعنوان "جحا وابنه وحماره" في مكتبة صلاح شريت بريفا

ورشة عمل بعنوان "جحا وابنه وحماره" في مكتبة صلاح شريت بريفا

ورشة عمل بعنوان "جحا وابنه وحماره" في مكتبة صلاح شريت بريفا

ورشة عمل بعنوان "جحا وابنه وحماره" في مكتبة صلاح شريت بريفا

ورشة عمل بعنوان "جحا وابنه وحماره" في مكتبة صلاح شريت بريفا