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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

على غرار بنزيما.. حفل استقبال أسطوري لـ نيمار في السعودية

نيمار
نيمار

يستعد عشاق الهلال السعودي لاستقبال الدولي البرازيلي نيما جونيور، بعدما اتفاق إدارة النادي مع اللاعب على الانضمام للفريق السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكشفت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، أن الهلال سيقوم بتقديم نيمار في حفل استثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت أن حفل استقبال نيمار سيضاهي تقديم الفرنسي كريم بنزيما من جانب اتحاد جدة، والذي كان في الثامن من يونيو الماضي، حيث حضره 60 ألف مشجع من أنصار النمور.

وأكدت أن تقديم الدولي البرازيلي سيكون به فقرات مختلفة بالألعاب النارية والموسيقى، من أجل اشعال حماس الجمهور الهلالي.

في نفس السياق، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إدارة الهلال ستحرص على أن يكون حفل تقديم نيمار يتناسب مع قيمة الصفقة الكبيرة.

وشددت على أن الحفل سيكون على غرار الافتتاحات الكبري في المحافل الرياضية الدولية، مما يجعل إدارة الهلال تستعين بأكبر المنتجين والمخرجين، بجانب طائرات بدون طيار.

الجدير بالذكر أن صفقة انتقال نيمار جونيور للهلال ستُكبد خزينة النادي السعودي 290 مليون يورو، حيث سيحصل اللاعب على 80 مليون يورو في الموسم الواحد.

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